Red Bull: "Probleem van Max Verstappen is gevonden"

Red Bull Racing beleefde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een horrorweekend met twee uitvalbeurten en dus nul punten. Het team begint de tweede race van het kampioenschap aan een flinke achterstand op concurrenten Valtteri Bottas en Lewis Hamilton en Mercedes - voor het constructeurkampioenschap.

Het is een beeld dat we niet zagen in 2019; twee Red Bulls die uitvallen in dezelfde race. Het is ook iets dat we zeker niet hadden aan zien komen voor 2020. Red Bull Racing blies zo hoog van de toren, er was nog nooit zo'n goede voorbereiding geweest als alle jaren ervoor. Dit jaar zou het kampioensjaar van Max Verstappen zijn, maar hij begint nu met een achterstand.

Probleem is gevonden

Er is echter goed nieuws, aangezien Christian Horner meldt dat het probleem is gevonden. In gesprek met Servus TV zegt Horner: " We hebben de onderdelen één voor één gecontroleerd en het lijkt erop dat er een probleem is met het vliegwiel van de motor. We controleren nu alle onderdelen om er zeker van te zijn dat we weten hoe dit probleem is ontstaan en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen."

"We werken samen met Honda hard om voor komend weekend een oplossing voor het probleem te vinden, dus het zal niet meer gebeuren in de tweede race. We weten nu waar het probleem ligt en we zullen een oplossing vinden", besluit Horner.