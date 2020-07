Michael Bleekemolen: "Max Verstappen zal zich afvragen of hij de achterstand nog kan inhalen"

Het Formule 1-seizoen 2020 is niet begonnen zoals Max Verstappen en Red Bull Racing hadden gehoopt. Tijdens alle sessies was Mercedes het te kloppen team doordat het eigenlijk weer domineerde zoals de jaren ervoor. De vraag is ook of dit vooral door de W11 en Mercedes-motor kwam of hoe groot de bijdrage van het DAS-systeem is geweest.

Doordat Verstappen in de elfde ronde van de Grand Prix in Oostenrijk uitviel scoorde de Nederlander 0 punten. Concurrent voor de titel Valtteri Bottas scoorde maximaal met 25 punten, terwijl Hamilton 12 punten wist te scoren. Aangezien het nog niet bekend is hoeveel races er dit jaar gereden worden vanwege het coronavirus kan het zomaar zijn dat er dit jaar een korte kalender is.

Voor het seizoen in Oostenrijk begon, repte iedereen dat een uitvalbeurt fataal kan zijn en betrouwbaarheid is de sleutel tot succes.

Bleekemolen ziet nog kansen voor Max

Volgens Michael Bleekemolen is er nog geen reden tot paniek. In de Telegraaf zei de voormalig F1-coureur: "Max zal zich afvragen of deze achterstand nog in te halen valt gezien het aantal races dit jaar, maar alles is nog mogelijk. De problemen die Max had kan iedereen overkomen. De techniek van de Formule 1 is tegenwoordig heel gecompliceerd."

"Hij kan goed banden sparen en altijd een goede strategie voor de race. Hij had absoluut een goede kans gewoon om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen. Als hij niet was uitgevallen was dat ook wel goedgekomen denk ik. Zijn RB16 is ook niet langzaam en de techniek van de auto is niet veel minder dan die van Mercedes."