Sebastian Vettel blij: "Ben maar 1 keer gespind"

Sebastian Vettel doorstond een moeilijke eerste race van het seizoen. Na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix verklaarde hij blij te zijn dat hij tijdens de race slechts één keer was gespind. De Duitser maakte contact met de McLaren van Carlos Sainz halverwege de Grand Prix in bocht 3, terwijl hij probeerde zo dicht mogelijk bij de achterkant van de Spanjaard te komen.

Sainz was in gevecht met Vettel's teamgenoot Charles Leclerc, waarbij de McLaren een laat instuurde om achterlangs te kruisen zodat hij daarna weer een aanval kon doen op Leclerc. Toen Sainz instuurde tikte hij Vettel aan, die al begon te spinnen nadat hij de achterkant van zijn SF1000 bij het ingaan van de bocht grip verloor.

Gevecht met Carlos Sainz

Na afloop van de race was Vettel blij dat hij slechts één keer was gespind. Tegenover F1TV zei de Duitser: "Om gelukkig te zijn, ben ik blij dat ik maar één keer ben gespind. Het was erg moeilijk. De ruimte werd ineens erg klein en ik denk dat Carlos meer naar binnen stuurde. Het was allemaal op het randje want ik wilde zo dicht mogelijk erop zitten en ik verloor de achterkant van de wagen."

Vettel zei dat hij vandaag een paar keer de achterkant verloor tijdens de uitdagende race, aangezien Ferrari het vijfde snelste team lijkt te zijn aan het begin van het seizoen 2020 achter Racing Point en McLaren.

De 32-jarige coureur was eerder in het weekend optimistisch over het racetempo van Ferrari en hoopte dat het team na een rampzalige kwalificatiesessie kon genieten van een sterke Grand Prix.

Op de vraag wat er tussen vrijdag en zondag is gebeurd, zei hij: "We weten het niet, we moeten er goed naar kijken. Het is in ieder geval zeker dat de SF1000 vandaag zeer moeilijk te besturen was. Ik heb mijn best gedaan. Het is duidelijk dat de safety car ons heeft geholpen, het was uiteindelijk best vermakelijk, maar niet het eindresultaat dat ik wilde."

Vettel profiteerde van een aantal uitvallers voor hem om één ​​enkel punt mee naar huis te nemen, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc als tweede over de streep kwam na een tijdstraf voor Lewis Hamilton.