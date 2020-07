Lewis Hamilton: "Gisteren maakte ik een fout, niet vandaag"

Lewis Hamilton is al enkele weken het middelpunt van controverse. De Brit bemoeit zich al weken met alle Black Lives Matter-demonstraties en alles daar omheen, wil dat iedereen zich tegen het racisme uitspreekt en zette schijnbaar zelfs zijn collega's voor het blok door ze te laten kiezen: Of je knielt mee, of je bent voor racisme.

Zes coureurs waren vandaag te zien die niet knielden: Max Verstappen, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat, Carlos Sainz en Antonio Giovinazzi.

Albon vs Hamilton

Alsof dat voor vandaag nog niet genoeg was, bleek Hamilton ook tijdens de race weer het middelpunt nadat hij opnieuw in aanraking was gekomen met Alexander Albon. Vorig jaar in Brazilie tikte hij de teamgenoot van Max Verstappen aan, die op weg was naar zijn eerste podium. Vandaag was het een herhaling van zetten en gebeurde hetzelfde. Albon kookte van woede zei hij na afloop omdat hij de race had kunnen winnen.

Hamilton accepteert straf

Lewis Hamilton stond na afloop rustig de pers te woord en vond niet dat hij een fout had gemaakt. Hij vertelde tevens de 5 seconden straf te accepteren: "Ik heb momenteel niet echt een gevoel. De race is voorbij en ik wil vooruit kijken."

Hij ontkomt er echter niet aan door de interviewer van F1TV: "Gisteren maakte ik een fout, maar vandaag niet. Die penalty vanochtend vlak voor de start van de race had geen invloed op mij, ik kreeg juist extra motivatie om te laten zien dat het me niets deed. Daarna wat er met Alex gebeurde... ik kan niet begrijpen dat we weer in aanraking kwamen. In mijn ogen is het een race-incident maar ik accepteer de straf die ik heb gekregen."

Kan Mercedes problemen oplossen?

De vraag die iedereen wilde weten is of de problemen die Mercedes hier in Oostenrijk kende, op kan lossen voor volgende week. Hamilton zegt hierover: "Ik weet niet wat de exacte problemen zijn, ik denk niet dat het de wielophanging is in combinatie met de kerbstones hier. Ik weet ook niet of het team deze problemen binnen 3-4 dagen kan oplossen maar ik weet zeker dat ze hard werken om het te proberen."