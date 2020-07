Max Verstappen: "Starten op gele band geeft morgen hopelijk voordeel"

De eerste kwalificatie van 2020 is verreden. Max Verstappen start morgen als derde achter Lewis Hamilton op P2 en Valtteri Bottas vanaf de pole position. In Q1 was Verstappen nog duidelijk de snelste coureur en leek niets hem in de weg te staan maar het was duidelijk dat Mercedes het motorisch vermogen opschroefde gedurende de sessie.

Banden en warmer weer

Toch zegt de Nederlander blij te zijn na afloop van de kwalificatie: "Ik ben best blij en tevreden met de derde plek. Ik start morgen op een andere band dan de rest in de top 10 dus dat maakt het interessant. Het wordt morgen ook warmer weer, dat hopelijk in ons voordeel zal uitpakken."

Mercedes bleek toch weer ruim 5 tot 6 tienden voor de concurrentie te staan. Verstappen zegt hierover: "Mercedes was op een ander niveau vandaag. Hopelijk kunnen we morgen er iets tegenover zetten."

Niets te verliezen

De Red Bull-coureur kijkt uit naar morgen en herinnert zich vorig jaar: "Toen stonden we ook niet dichtbij in de kwalificatie maar hielpen de warme temperaturen ons. Ik verwacht daarom dat we morgen ook iets beter zijn in de race. Als enige in de top 10 starten op de gele band geeft denk ik een voordeel. Ik ga morgen proberen om het Mercedes moeilijk te maken, ik heb bovendien niets te verliezen."