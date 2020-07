Toto Wolff: "Red Bull en Ferrari hebben motor nog niet maximaal staan"

Tijdens de eerste vrije training van het seizoen behaalde Mercedes bijna zoals gebruikelijk de eerste twee plaatsen. Teambaas Toto Wolff is echter niet helemaal zeker van de overmacht en houdt de concurrentie van Red Bull en Ferrari dit weekend goed in de gaten.

Voor het Mercedes-team was de eerste vrije training van het seizoen een goede start: Lewis Hamilton zette de snelste tijd neer, gevolgd door Valtteri Bottas.

De teambaas is zeker tevreden over de eerste vrije training. Toto Wolff in gesprek met ORF: "Iedereen in de paddock is nog wat stijfjes, alleen de coureurs wat minder. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met de eerste training. Alles is goed verlopen en we moeten nu doorgaan in dit ritme."

Motorvermogen Honda en Ferrari

Toch is de teambaas er nog niet van overtuigd dat het een makkelijk weekend gaat worden voor het team. "Vanaf het begin keken we naar de rondetijden, maar het is moeilijk in te schatten waar je aan toe bent. Geen enkel team laat hun kaarten zien."

"Qua motorvermogen hebben Red Bull Racing en Ferrari nog niet alles getoond. Ze hadden ook meer vleugelstand dan onze auto's, dus dat maakt het moeilijk om een ​​schatting te maken."

Vooral Max Verstappen zal dit weekend een pittige tegenstander zijn. De Nederlander is op jacht voor zijn derde overwinning op rij in Oostenrijk.