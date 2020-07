Eerste grote update Ferrari komt pas in Hongarije

Ferrari begint het Formule 1-seizoen 2020 met dezelfde auto die het eerder dit jaar tijdens de wintertests gebruikte, voordat het team uit Maranello tijdens de derde race van het jaar in Hongarije belangrijke upgrades zal introduceren.

Traditioneel arriveren teams bij de eerste race van het jaar met upgrades die aan de auto zijn bevestigd na het wintertesten, maar het coronavirus van dit jaar, heeft ervoor gezorgd dat de teams hun fabrieken enkele weken moesten sluiten.

Slechte aerodynamica

Mattia Binotto, teambaas van het Ferrari-team, ontkent dat het team tijdens de vrije tijd de afgelopen maanden achterover heeft geleund. Ferrari ontdekte echter tijdens de wintertests voorafgaand aan het seizoen dat de aerodynamische prestaties niet goed waren waardoor het een andere ontwikkeling heeft gevolgd.

Mattia Binotto: "De waarheid is dat de uitkomst van de wintertests ons ertoe heeft gebracht een belangrijke koerswijziging door te voeren op het gebied van ontwikkeling, vooral op aerodynamisch gebied. Eerst moesten we begrijpen waarom we de resultaten die we hadden verwacht niet op het circuit terugzagen en hoeveel we het hele programma als gevolg daarvan opnieuw moesten samenstellen."

"Het zou contraproductief zijn geweest om door te gaan in de richting die we hadden gepland, wetende dat we onze doelen niet zouden hebben bereikt. Daarom besloten we om een ​​nieuw programma te bedenken dat naar de hele auto keek, wetende dat niet alles klaar zou zijn voor de eerste race. Ons doel is om de updates tijdens de derde race op 19 juli op de Hungaroring te introduceren."

"Afgezien daarvan hebben we de afgelopen weken veel gewerkt aan het analyseren van het gedrag van de SF1000, met simulatiewerk en met de hulp van onze coureurs, en ik denk dat dat zijn waarde zal bewijzen in Oostenrijk."

Hongarije laat het ware potentieel van Ferrari zien

Ferrari heeft eerder beweerd dat het niet het snelste team zal zijn dat het seizoen 2020 ingaat, als gevolg van een teleurstellende seizoen in 2019, waarin het drie overwinningen behaalde.

Binotto zegt dat Ferrari in de eerste twee races van het jaar in Oostenrijk alles uit de kast moet halen voordat het zijn ware snelheid op de Hungaroring kan laten zien.

"We weten dat we op dit moment niet het snelste pakket hebben. We wisten dat al voordat we naar Melbourne gingen en dat is niet veranderd. Het circuit van Spielberg heeft echter andere kenmerken dan Montmelo en de temperaturen zullen ver boven die van februari liggen."

"In Oostenrijk moeten we proberen om elke kans optimaal te benutten en dan in Hongarije, met de nieuwe updates waar we aan werken, zullen we kunnen zien waar we echt staan in vergelijking met de anderen, terwijl we rekening moeten houden met de ontwikkelingen die onze concurrenten zelf hebben meegebracht", zo sloot de teambaas van het Italiaanse team af.