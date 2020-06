Sergey Sirotkin blijft reservecoureur van Renault

Renault meldt dat Sergey Sirotkin ook dit jaar de reservecoureur van het team zal zijn. Hierdoor is de Rus alle races in 2020 aanwezig, beginnend bij het aanstaande weekend in Oostenrijk. Afgelopen jaar in 2019 maar ook in 2017 was Sirotkin eveneens reservecoureur van de Franse fabrikant.

Met 21 Formule 1-starts en een handvol testdagen achter zijn naam voorziet Sergey het Renault-team van ervaring en hedendaags technisch inzicht.

Sergey Sirotkin: "Het is geweldig om terug te zijn bij Renault als reservecoureur. Ik ken het team heel goed omdat ik het hele seizoen 2019 bij hen ben geweest. Ik begrijp het belang van een team om een ​​coureur klaar te hebben om snel in te vallen als de gelegenheid zich voordoet, vooral gezien de huidige situatie waarin de wereld zich bevindt. Ik ben scherp en gefocust gebleven en ik zal goed voorbereid zijn als ik weer een F1-wagen moet besturen. Ik kijk er naar uit om binnenkort mijn vrienden bij Renault te zien."

Cyril Abiteboul: "We zijn verheugd Sergey weer te verwelkomen in het team voor dit jaar. Gezien de huidige omstandigheden waarin we ons bevinden, moeten we plannen hebben voor elke mogelijke situatie. We kennen Sergey heel goed en hij kent ook het team. We kijken er naar uit om Sergey dit weekend in Oostenrijk te verwelkomen. "