Ferrari krijgt duizendste Grand Prix op Mugello

Ferrari testte de afgelopen dagen op het circuit van Mugello met een 2 jaar oude Ferrari. Hierdoor konden Sebastian Vettel en Charles Leclerc meters maken en zich voorbereiden op het seizoen, net als de monteurs die kennis konden maken met de nieuwe regels voor het werken in de paddock en pitboxen.

Een ander voordeel is dat het team weer actuele baankennis heeft opgedaan met een Grand Prix op het Italiaanse circuit in het vooruitzicht. Dit jaar rijdt Ferrari haar 1000ste race in de Formule 1, en die zal niet in Monza zijn. Dat is race 999 voor het team uit Maranello.

Mugello week na Monza

Bronnen in de Italiaanse en Britse media hebben nu bevestigd dat begin september de 1000ste race van Ferrari gehouden zal worden op het prachtige bergachtige circuit van Mugello. Die zal plaatsvinden vlak na de Grand Prix van Italië op Monza, die gehouden wordt op 6 september. De Grand Prix op Mugello wordt zo goed als zeker op 11, 12 en 13 september gereden.

Het betekent een uitbreiding op de Europese kalender van de sterk aangepaste F1-kalender, die nu negen races in 11 weken verreden ziet worden.

Cruciaal voor Ferrari is dat het een geschikt platform biedt om deze historische race te rijden, ook al zullen er net als de andere acht Grands Prix van tevoren geen fans zijn.

Mugello, dat door de jaren heen voornamelijk is gebruikt voor MotoGP en 20 kilometer ten noorden van Florence ligt, wordt pas het derde circuit in Italië dat na Monza en Imola een race van het F1-kampioenschap organiseert.