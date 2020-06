AlphaTauri test met nieuwe en oude wagen in Imola

AlphaTauri is vanochtend begonnen aan de filmdag met de AT101 op het circuit van Imola. Het beroemde circuit in San Marino is decor voor een filmdag van het Italiaanse team. Maximaal 100 kilometer zal gereden worden met de wagen waarmee Pierre Gasly en Daniil Kvyat volgende week het F1-seizoen starten in Oostenrijk.

Verrassend genoeg blijkt het team ook de STR13 te hebben meegenomen. De wagen uit 2018 was de eerste Toro Rosso uitgerust met een Honda-motor. Hierdoor kunnen beide coureurs vrijwel de hele dag rijden en ook weer wennen aan de krachten van een Formule 1-auto.

Een ideale manier om een goede testdag te hebben en alsnog veel kilometers te kunnen maken, naast het filmen van promotiemateriaal van de 2020-wagen.