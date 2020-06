Mark Webber: "Sebastian Vettel maakt comeback in 2022"

Mark Webber denkt dat Ferrari een goede keus heeft gemaakt door Carlos Sainz in te contracteren voor 2021. Het vastleggen van de Spanjaard betekent dat het Italiaanse team Sebastian Vettel verdringt, die het afgelopen decennium alle vier zijn wereldkampioenschappen bij Red Bull Racing won met Mark Webber als teamgenoot.

Er zijn suggesties dat als Vettel niet in staat is om in 2021 bij Mercedes te rijden dat hij dan stopt met Formule 1. Mark Webber zei hierover tegen de krant Salzburger Nachrichten: "Ik ben geen gokker, dus ik zet mijn geld er niet op in. Maar ik kan me voorstellen dat Seb een pauze neemt en terugkomt in 2022."

Niet Ricciardo maar Sainz

Wat de opvolger van Vettel betreft waren velen verrast dat Sainz het voordeel kreeg in plaats van Webber's landgenoot Daniel Ricciardo. Gevraagd of hij verrast was, antwoordde Webber: "Niet bepaald. Carlos past goed bij Ferrari met zijn vriendelijke eigenschappen, en hij past goed bij de Italiaanse cultuur en de taal. Daarnaast is hij ook snel. Hij zal goed zijn voor het merk. Dus waarom niet, vooral omdat hij een seizoen in 2019 had."

Velen hebben echter gewaarschuwd dat de druk op het jongste coureursduo van Ferrari ooit, te groot zal zijn, vooral voor de 22-jarige nummer 1 Charles Leclerc.

Webber zei: "Voor mij ligt de druk niet op Carlos of Charles, maar op het team. Maranello moet de klus klaren en de coureurs de voorwaarden geven die ze nodig hebben."