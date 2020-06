McLaren onderneemt juridische stappen om snel financiering te verkrijgen

De McLaren Group heeft juridische stappen ondernomen om een snelle financiering veilig te stellen die ze nodig hebben om de pandemie van het coronavirus te overleven. Het bedrijf heeft de pandemie de schuld gegeven van een 'dreigend liquiditeitstekort' en heeft aangegeven dat het uiterlijk op 17 juli de nieuwe financiering nodig heeft.

De groep verkeert in 'ernstige en onverwachte financiële problemen' en heeft al aangekondigd dat ze hun personeelsbestand met 1200 man zal verminderen.

McLaren zou graag leningen aangaan voor zowel hun fabriek als hun collectie klassieke auto's, zoals we in mei meldden.

Hun hoofdkantoor zou tot 200 miljoen waard zijn, met een collectie klassieke auto's ter waarde van ongeveer 250 miljoen. Deze collectie bevat auto's van onder meer Ayrton Senna en Alain Prost, naast hun allereerste Formule 1- en Can-Am-auto's die gebouwd werden door oprichter Bruce McLaren.

Een groep investeerders beweert echter dat deze activa al worden gebruikt als onderpand in een in 2017 geïntroduceerde obligatie en daarom niet kunnen worden gebruikt.

Begin maart injecteerden de aandeelhouders van McLaren 291 miljoen in het bedrijf om te helpen de pandemie te doorstaan. McLaren zegt dat dit geld al is uitgegeven als direct gevolg van het coronavirus.

Uit de rechtszaken blijkt dat de pandemie de kasstroom van de groep ernstig onder druk heeft gezet. Ze zeiden verder: "De omvang en impact van de pandemie werden snel duidelijk voor het senior management van de McLaren-groep.

"De pandemie heeft een enorm en nadelig effect gehad op de handelsprestaties van de groep. De start van het F1-seizoen is vertraagd. Autodealers zijn tijdelijk gesloten; leveringen zijn onderbroken; productie is opgeschort of belemmerd; bestellingen van klanten zijn afgenomen; inkomsten uit sponsoring zijn gedaald en extra kosten zijn voortgekomen uit gezondheids- en veiligheidsmaatregelen."