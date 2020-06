Abiteboul ziet Zhou en Lundgaard als fantastische vervangers van Ricciardo

Daniel Ricciardo vertrekt na dit seizoen alweer bij Renault en vertrekt naar McLaren. Zijn verblijf bij de Franse fabrikant blijft hierdoor beperkt tot slechts twee jaar. Een gelukkig huwelijk is het tot nu toe nooit geworden, mede door de tegenvallende resultaten, waarbij uiteraard wel in acht genomen moet worden dat het 2020-seizoen nog gereden moet worden.

Interessant zal worden wie Renault als vervanger voor de Australier zal aantrekken. Fernando Alonso werd al in verband gebracht net als Sebastian Vettel maar teambaas Cyril Abiteboul noemt twee andere coureurs als fantastische opties om Ricciardo te vervangen.

Op zoek naar snelheid

Renault zegt geen haast te hebben bij het contracteren van een vervanger. Abiteboul wil graag zien hoe Renault-junior coureurs Guanyu Zhou en Christian Lundgaard dit jaar presteren: "We willen zien wat het snelheid is van Guanyu Zhou, wat is de snelheid van Christian Lundgaard, hun concurrentievermogen. Het kunnen fantastische opties zijn."

In gesprek met motorsport.com ging hij door op de mogelijke keuzes: "Terwijl we nu spreken, is het een beetje gedurfd om dat te denken, maar wie weet? Met nog een seizoen Formule 2 voor allebei zou het de juiste keuze kunnen zijn. En dat is typisch het soort dingen dat we niet konden beslissen wanneer de beslissing met Daniel genomen had moeten worden."

Eerste Chinese F1-coureur

Zhou zou de eerste Formule 1-coureur kunnen worden die racet in de Formule 1. De kans ligt er voor de toekomst maar hij moet eerst laten zien dat hij het niveau aan kan. De Chinees zegt hierover zelf: "'Ja, ik denk dat ik de eerste coureur uit China kan worden. Niemand anders uit China heeft zulke resultaten behaald."

"Ik zorgde als eerste voor het Chinese volkslied in het Europese F3 en nu hebben we de Chinese nationale vlag in de F2. Ik ben er echt trots op, omdat het laat zien waartoe Chinese mensen in staat zijn. Wat er echt toe doet is dat het resultaat in elke sport spreekt. Zolang je het resultaat hebt, zullen mensen weten dat Chinese coureurs het goed kunnen doen in de autosport."