Pierre Gasly bleef uit voorzorg twee maanden uit Frankrijk

Pierre Gasly heeft beschreven hoe hij na de geannuleerde Grand Prix van Australië gedurende twee maanden niet terugkeerde naar Frankrijk in het geval dat hij corona had opgelopen. De AlphaTauri-coureur ging naar Dubai nadat de openingsrace van het 2020 F1-seizoen was afgeblazen.

Uitwijken naar Dubai

In gesprek met zijn nieuwe sponsor Hawkers zei de voormalig teamgenoot van Max Verstappen: "We waren in Australië voor de eerste race van het jaar en plotseling stopte alles op vrijdag, een uur voor de eerste training van het seizoen. Het hele weekend werd geannuleerd en daarna alle andere races, dus het hele seizoen was vertraagd en daarom is mijn hele seizoen 2020 ook vertraagd."

"Na Australië kwam ik terug naar Dubai, ik was van plan daar te blijven net voor de Grand Prix van Bahrein die ook werd afgelast. Dus besloten we daar maar twee dagen te blijven om de situatie in Europa te beoordelen. Toen ik me realiseerde dat de situatie slecht was, besloten mijn coach en ik om in Dubai te blijven, omdat het veiliger was en betere omstandigheden bood om te trainen. Ik verbleef ongeveer twee maanden in Dubai, wat voor iedereen een heel moeilijke periode was, omdat ik binnen moest blijven en niet veel te doen had."

Gewerkt aan conditie

Gasly gebruikte de tijd om aan zijn fysieke conditie te werken. "In die zin had ik het geluk dat ik daar kon blijven en slaagden we erin een persoonlijke sportschool te hebben, zodat ik twee maanden lang elke dag kon trainen en me echt kon concentreren op de fysieke voorbereiding, dat was geweldig. Ik ben veel verbeterd en ik ben zeker in mijn beste vorm ooit. Ik ben er erg blij mee en we hebben nog een paar weken training voordat het seizoen begint."

Sindsdien is hij teruggekeerd naar Frankrijk om tijd met zijn familie door te brengen. "Na deze twee maanden had ik meer zelfvertrouwen dat ik niet ziek was en dat ik het virus niet zou verspreiden. Ik voelde me nu veiliger om terug te komen en ook om mijn familie te zien en wat meer tijd met hen door te brengen. Ik zie ze niet vaak tijdens het seizoen, dus nu is het een goede gelegenheid om dat te doen."

Trainingskamp in Dubai

Gasly zei dat zijn tijd in Dubai voelde als een soort trainingskamp: "We controleerden mijn slaap, mijn hersteltijd, vooral mijn rusthartslag en kregen het effect te zien dat het had op mijn training. Mijn hartslag in rust ging 's nachts onder de 40 slagen per minuut terwijl mijn gebruikelijke frequentie rond de 46 ligt."

"Natuurlijk had ik graag willen racen en ik heb racen heel erg gemist, maar we proberen het beste te halen uit alle beschikbare tijd. Ik denk dat we het hebben gedaan. Hopelijk kunnen we nu teruggaan naar waar ik het meest van hou, racen, en hopelijk kan het kampioenschap snel beginnen."