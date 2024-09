Jordan brandt Mercedes af: "Boeit me niet hoe snel Kimi is"

Het team van Mercedes presenteerde vorige week in Monza Andrea Kimi Antonelli als hun racecoureur voor 2025. Het is een dappere keuze, want Antonelli is nog maar 18 jaar oud. Eddie Jordan blijft erbij dat Mercedes hier een compleet verkeerde keuze heeft gemaakt.

De nog maar 18-jarige Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten in de internationale autosport. Hij maakt al jaren onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes en Toto Wolff is enorm fan van hem. Voor het oog van de wereld mocht Mercedes in Monza de eerste vrije training rijden. Het ging helemaal mis en Antonelli parkeerde zijn wagen in de bandenstapel. Mercedes hield vertrouwen en op zaterdagochtend werd Antonelli gepresenteerd als de opvolger van Lewis Hamilton.

Druk

Niet iedereen vindt dit een goede keuze. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan vindt het heel erg dom. De Ier spreekt zich fel uit in zijn podcast 'Formula for Success': "Ik heb altijd gezegd dat de druk van Mercedes op Kimi te groot zou zijn. Bij zijn debuut draaide het daar ook op uit. Hij spinde en hij zorgde voor veel schade aan de auto. Ik denk nog steeds dat er plaats moet zijn voor Kimi, maar niet bij Mercedes. Dat punt probeer ik te maken. Het boeit me niet hoe snel hij is. Hij moet bij een team worden geplaatst waar hij een jaar kan leren. Dat is mijn mening."

Verstappen

Jordan maakt een vergelijking met Max Verstappen. De Ierse oud-teambaas wijst naar het feit dat Verstappen debuteerde bij het zusterteam van Red Bull: "Dat is perfect en het is precies hetgeen wat moet gebeuren. Max reed bij Toro Rosso. Kimi zou bij Williams moeten rijden, of ergens anders waar Toto hem kan stallen. Dat roepen we echt al heel erg lang. Bernie Ecclestone zei altijd dat je het recht moet verdienen om iets te vragen. Het spijt me, maar ik zie niet in hoe Antonelli dat recht al heeft verdiend."