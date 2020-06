Max Verstappen: "Ik ben wel klaar met Netflix kijken"

Max Verstappen zit sinds het uitbreken van het coronavirus min of meer opgesloten in zijn appartement in Monaco. Dit komt mede doordat in Monaco zeer strikte maatregelen zijn genomen, maar ook omdat de coureurs van Red Bull Racing zelf uiterst voorzichtig zijn. Aan de andere kant wil hij intussen weer graag naar buiten.

Zodra de lockdown begon had Verstappen bijna al zijn trainingsapparatuur naar zijn appartement gebracht. Nu de maatregelen in Monaco wat soepeler verlopen en de start van het nieuwe seizoen nadert, heeft hij nu ook zijn personal trainer bij zich.

Trainingsapparatuur Verstappen

De Nederlander had een kort interview met zijn werkgever. Hij vertelde aan RedBull.com: "Ik heb roei- en skimachines en ik heb ook mijn Wattbike, weerstand banden en gewichten thuis. Ik heb de fiets in de woonkamer geïnstalleerd, dus ik heb de tv aan en hij doodt de tijd, ik zou zeggen dat ik Netflix onderhand heb uitgekeken. Het is goed nu ik op de fiets kan stappen of een rondje kan hardlopen om de training te wijzigen en ik voel me goed."

De Nederlander is lang genoeg binnen geweest en ook het racen heeft te lang stilgelegen. Vooral de eerste weken was hij erg actief in simracen, maar intussen verlangt hij naar het echte werk. "Ik ben opgewonden, ik ben er fit en klaar voor. Niemand weet echt wie er dit jaar aan de top zal staan, want het is zo'n vreemde start en het is zo lang geleden sinds het testen. Het wordt een opwindende start voor de fans thuis."