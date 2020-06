Lando Norris: "Intense F1-kalender zal moeilijk zijn voor coureurs"

Lando Norris zegt dat de intense Formule 1-kalender in 2020 de coureurs tot het uiterste zal drijven vanwege het enorme aantal back-to-back races. Hij is van mening dat het onder normale omstandigheden niet moeilijk zou zijn geweest om weer aan het racen te beginnen, maar gezien de lastige kalender met acht races in tien weken tijd, zal het een grotere uitdaging worden ongeacht hoeveel je ervoor traint.

Grote fysieke uitdaging

De jonge Brit denkt vooral dat het fysiek een grote uitdaging zal zijn. Het rijden zelf komt wel in orde. Norris zegt hierover tegen Autosport: "Het zal zeker niet voor alle coureurs gemakkelijk zijn, maar ik denk dat we goed zijn in wat we doen. Dus ik denk dat het een paar ronden kan duren om het mechanische gedeelte weer onder de knie te krijgen. Direct drie races achter elkaar rijden zal waarschijnlijk fysiek uitdagender zijn dan weer wennen aan de auto."

"Het maakt niet uit hoeveel je traint, en ik heb veel getraind, het besturen van een raceauto met al dat vermogen is totaal anders. Dat kun je op geen enkele manier kopiëren. Je kunt nog steeds zoveel trainen, het is nog steeds niet normaal dat het lichaam vijf of zes G in de bochten verwerkt en over hobbels rijdt. Het wordt een uitdaging."

Renault ligt ook McLaren dwars

Andere teams hebben privétests georganiseerd in hun auto's van 2018, maar Renault weigerde McLaren de relevante motor te leveren om de test te voltooien. Dit is naar verluidt het gevolg van McLaren's aanstaande omschakeling naar Mercedes-motoren in 2021. Red Bull Racing kan naar verluidt om dezelfde reden niet testen met de RB13 omdat Renault geen motoren wil leveren of zegt dat die niet meer in de fabriek gemaakt worden.

Norris bereidt zich echter voor op het nieuwe F1-seizoen door te testen met een Formule 3-auto van Carlin. Het weer was echter niet ideaal op Silverstone, zo vertelde de 20-jarige coureur: "Het weer was niet zo goed, dat was eigenlijk het enige mindere, vooral na het goede weer dat we in Engeland hadden."

"Het was mijn eerste dag op de baan en het motregende. Het was vreselijk, maar ik mag niet klagen. Het was fijn om weer achter het stuur van een echte auto te zitten. Het was vreemd met al het geluid, gevoel en trillingen, maar na twee of drie ronden voelde het weer heel gewoon aan."