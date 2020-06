Ferrari brengt nieuwe motor met 15pk extra naar Oostenrijk

Over minder dan drie weken begint de eerste Grand Prix van het seizoen in Oostenrijk. Inmiddels kijken fans, coureurs en monteurs uit naar de eerste meters van dit seizoen voor het kampioenschap van 2020. Hoewel de fabrieken tijdelijk waren gesloten vanwege het coronavirus zijn sommige teams toch in staat geweest om wat ontwikkeling aan te brengen.

Zo weten we dat Honda een verbeterde motor mee zal nemen naar Oostenrijk. Nu blijkt dat Ferrari ook een nieuwe motor zal introduceren die 15pk extra op zal leveren, zo meldt motorsport Italië. Die stellen dat er tijdens het 'verlengde winterseizoen door corona' verbeteringen zijn aangebracht en dat de motor die tijdens het testen werd gebruikt, zal worden vervangen door een beter presterende motor voor de seizoensopener in Oostenrijk op 3-5 juli.

Wintertest motor wordt vervangen

De bron meldde hierover: "De Ferrari-krachtbron 062/2 zal in Oostenrijk debuteren en de betrouwbaarheidstest doorstaan ​​na het aantonen van aanvankelijke duurzaamheidsproblemen. De 062/1 versie die in de winter werd gebruikt, wordt niet ingezet tijdens de races.

"De motorspecificatie die gehomologeerd zal worden voor 2020 is de 062/2 en Ferrari zou moeten profiteren van ongeveer vijftien meer pk's dan de motor die totaal geen indruk maakte tijdens de wintertests in Spanje."

"De SF1000 heeft enige vooruitgang laten zien, maar in Oostenrijk zullen niet alle aanpassingen er zijn. De updates zullen vooral aerodynamisch zijn, dus het is te voorzien dat ze nog steeds de derde plaats zullen innemen in de pikorde, maar wel dichter bij Mercedes. Een groei van twee of drie tienden van een seconde per ronde."