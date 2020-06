Bernie Ecclestone: "Sebastian Vettel moet in 2022 pas terugkeren"

Er is veel te doen over de toekomst van Sebastian Vettel sinds bekend is geworden dat na 2020 de wegen van de Duitser en Ferrari zullen scheiden. Zijn vriend Bernie Ecclestone adviseert hem om in 2021 een sabbatical te nemen en pas in 2022 terug te keren in de Formule 1.

Het lijkt de kleine grote man niet waarschijnlijk dat er een stoeltje vrij komt bij Mercedes waar Vettel zo in kan stappen en dus zegt tegenover f1-insider: "Hij moet een jaar vrij nemen en zich dan positioneren voor 2022. Toto Wolff heeft daar de macht, dus waarom zou hij Vettel krijgen als hij de superster Lewis Hamilton heeft? Hij heeft ook de twee coureurs zoals Bottas en Russell die hij al jaren ondersteunt."

Ferrari geen favoriet

Ecclestone voorspelt ook geen sterk afscheid bij Ferrari voor de 32-jarige Duitser: "Ik zie Ferrari niet als favoriet. Zelfs als ze op gelijke hoogte waren met Mercedes en Red Bull, waarom zou Ferrari dan geïnteresseerd zijn als Vettel wint en Leclerc verslaat, die er de komende jaren nog zal zitten. Dat slaat nergens op."