Renault begint met verkoop mondmaskers als merchandise

Het Renault F1-team is als eerste erbij als het gaat om de verkoop van mondkapjes. De Franse fabrikant maakte bekend dat het mondmaskers gaat verkopen, naast de gebruikelijke caps, schaalmodellen, jassen en vlaggen.

Hiermee is Renault koploper want andere teams hebben dit nog niet aangekondigd, al wordt er wel gekeken om dit te gaan doen. Onder andere McLaren en AlphaTauri zouden hier naar kijken.

De mondmaskers zijn te koop voor 4,99 euro per stuk, maar ook in bundels. Een 'weekpakket' met vijf stuks is te koop voor 24,95 euro, een 'familiepakket' van tien stuks is te koop voor 49,99 euro. Renault wil het noodlijdende moederbedrijf geen helpende hand bieden bij de verkoop van de nieuwe merchandise want alle winst op de caps wordt gedoneerd aan een goed doel.