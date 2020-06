George Russell: "Top teams kijken naar coureurs voor de toekomst"

Diverse coureurs met aflopende contracten hebben voor 2021 al een keus gemaakt waar ze volgend seizoen rijden. Onder andere Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Daniel Ricciardo zullen verhuizen naar een ander team. Mercedes-talent George Russell rijdt dit jaar zijn tweede seizoen in de Formule 1 bij Williams en ziet een verandering bij de topteams.

Ferrari heeft Charles Leclerc voor vijf jaar vastgelegd en daar kwam enkele weken geleden Carlos Sainz bij. Russell staat onder contract bij Mercedes en ziet dat de topteams kijken naar de toekomst. De Brit hoopt dat ook op een overstap naar het topteam.

Verstandige keus Ferrari

De 22-jarige coureur vertelde tegenover RTL dat hij de keus van Ferrari snapt en verstandig vindt: "In elke industrie moet je naar de toekomst kijken. Ze hadden al Charles Leclerc, die het afgelopen jaar uitmuntend heeft gedaan, en nu komt Carlos Sainz naast hem rijden. Ferrari is een team dat waarschijnlijk dezelfde coureurs zal hebben de komende 5, 6 misschien wel 7 jaar."

"Als je kijkt naar het tijdperk met Michael Schumacher en Rubens Barrichello dan had Ferrari ook lange tijd dezelfde coureurs in haar team."

Stabiliteit helpt

Red Bull Racing bouwt haar team rondom Max Verstappen wat ook dat team stabiliteit brengt. Mercedes is ook op zoek naar stabiliteit volgens Russell. De Brit: "Lewis Hamilton en Nico Rosberg hadden een geweldige auto en motor sinds 2014. Ze werden ieder jaar sterker en ik weet zeker dat de stabiliteit in het team hieraan heeft bijgedragen."

"Ik zou graag naar Mercedes willen. Ik heb vier jaar voor Mercedes geracet, ze hebben mij geholpen in mijn ontwikkeling in de GP3, Formule 2 en richting de Formule 1. Het voelt voor mij als familie."

"Het is geen geheim dat iedere coureur de mogelijkheid wil om races en kampioenschappen te winnen. Als er een zitje bij Mercedes vrij komt dan denk ik niet dat er een coureur is die 'nee' zou zeggen. Mercedes is het beste team in de F1, wie zou dat stoeltje nou niet willen?"