Marko geeft Verstappen advies: "Elke race is dit jaar een finale"

Over enkele weken staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Het zal de seizoensstart worden voor de Formule 1 waarna er nog 7 races op de voorlopige kalender staan. De in totaal 8 races op het programma zijn voldoende om een volwaardig kampioenschap te rijden en dus zou het zomaar kunnen dat na de Grand Prix van Italië in Monza het F1-seizoen 2020 voorbij is.

Het is waarschijnlijk dat er na Monza ook nog geracet zal worden, maar welke races er wel en niet doorgaan is op dit moment niet duidelijk. Er wordt de laatste dagen gesproken over Grands Prix in Bahrein en Abu Dhabi die zullen plaatsvinden, maar ook over onder andere Japan en Singapore die niet door zullen gaan. De FOM spreekt in naam van Chase Carey sinds het begin uit een kampioenschap te willen houden met tussen de 15 en 18 races.

Marko waarschuwt Verstappen

Doordat het niet ondenkbaar is dat er een kort F1-kampioenschap gereden zal worden waarschuwt Helmut Marko zijn coureurs en dan met name Max Verstappen. De Oostenrijker denkt overal over na en wil nog steeds dat Verstappen dit jaar de jongste wereldkampioen ooit wordt: "Aangezien we niet weten hoeveel races er dit jaar exact gehouden worden is elke race belangrijker dan ooit. Iedere race moet je gaan rijden als een finale. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de wagen een heel belangrijk onderdeel in het kampioenschap. Iedere fout kan je de wereldtitel kosten, datzelfde geldt voor coureurs die fouten maken."

Ferrari geen titelkandidaat

De Oostenrijker spreekt ook over het komende seizoen en dan vooral over de concurrentie. Hij is ervan overtuigd dat Ferrari geen titelkandidaat is: "Het kampioenschap voor 2020 zal gaan tussen Mercedes en Red Bull Racing. In onze optiek is Ferrari dit jaar niet op de top van haar kunnen en kunnen ze niet strijden om de wereldtitel."