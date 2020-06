FIA verstuurt nieuwe richtlijnen na gesjoemel van Ferrari

De internationale autosportbond FIA heeft op 4 juni een drietal nieuwe technische richtlijnen naar de teams verstuurd, zo meldt F1-Insider.com. De nieuwe reglementen zijn bedoeld om gesjoemel met de brandstoftoevoer te voorkomen. In de paddock zijn de nieuwe richtlijnen bekend komen te staan als de 'Ferrari-regels', schrijft F1-Insider.com.

Dit is een verwijzing naar hoe Ferrari in 2019 de regels omzeilde met de aandrijflijn. Officieel is nooit aangetoond dat de Scuderia vorig jaar vals speelde met de brandstoftoevoer, maar de geheimzinnige schikking die de Italiaanse renstal trof met de FIA verraadt dat er in elk geval iets aan de hand was. Ook het feit dat de plotselinge topprestaties halverwege het seizoen even plotseling weer inkakten is een teken dat Ferrari iets gedaan heeft wat eigenlijk niet mocht en door de mand is gevallen.

De details van de schikking zijn echter nog altijd niet bekend, zodat er niets met zekerheid over gezegd kan worden. De overige teams verbazen zich hierover. Renault, McLaren en Red Bull Racing hebben reeds meermaals laten weten dat ze het hier niet bij laten zitten en de onderste steen boven willen hebben. Mercedes verzette zich in eerste instantie ook tegen de regeling tussen Ferrari en de FIA, maar stelt zich nu neutraal op.

Nieuwe richtlijnen

De FIA treedt hoe dan ook op. De drie nieuwe richtlijnen omvatten een extra sensor voor de brandstoftoevoer, een verlaging van het olieverbruik naar drie deciliter per 100 kilometer om te voorkomen dat motorfabrikanten olie in de verbrandingskamers injecteren om de performance te verbeteren en een meer precieze controle van de data die uit de brandstoftoevoermeters afkomstig is. De FIA wil niet nogmaals in de positie komen dat iemand de regels omzeilt en zichzelf vervolgens uit die benarde situatie weet te praten omdat de bond zonder bewijzen zit.