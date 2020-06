Hulkenberg sluit terugkeer bij Renault niet uit

Nico Hulkenberg kreeg geen contractverlenging bij Renault en heeft zodoende een 'sabbatical' in 2020. Ondanks het jaartje pauze heeft de Duitser vanwege het coronavirus op dit moment nog geen races gemist. Zijn vervanger Esteban Ocon maakt over een maand zijn rentree in de Formule 1, terwijl zijn voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo naar McLaren zal overstappen voor 2021.

Ferrari maakt goede keus

Hiermee komt er opnieuw een stoeltje vrij bij Renault en de vraag is wie dat stoeltje gaat invullen. Tegenover Ziggo Sport zegt de Duitser: "Het was interessant om naar de transfermarkt in de Formule 1 te kijken. Het feit dat de teams zo vroeg de nieuwe coureurs aankondigen is vrij uniek in de F1. Ik denk dat het voorlopig wel wat rustiger zal worden. Teams willen zich nu op het races gaan concentreren. Carlos Sainz is een goede keus voor Ferrari, ik denk dat hij hard werkt en ook snel is."

Teams moeten mij willen

Nico Hulkenberg mag dan vanaf de zijlijn toekijken, hij sluit een toekomst in de F1 niet uit: "Voor mij is het boek van de Formule 1 nog niet gesloten, maar teams moeten mij willen hebben. Als er zich een kans voordoet, zal ik er zeker over nadenken. Het is fijn om er even tussenuit te zijn maar ik wil nog altijd graag racen. Renault is ook een optie die ik niet zou uitsluiten."