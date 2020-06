Ook in Rusland mogelijk twee races achter elkaar

Organisatoren van de Russische Grand Prix zeggen open te staan ​​voor een tweede race in Sochi op de 'corona-kalender' van de Formule 1 in 2020. Tot dusver staan ​​er slechts acht races op de eerste kalender die alleen voor Europa bestemd is, waarbij F1-sportbaas Ross Brawn toegeeft dat het aantal van 8 races binnen 10 weken tijd behoorlijk pittig is.

8 Races genoeg voor WK F1

Na die 8 races wil de Formule 1 buiten Europa gaan races op de andere gebruikelijke bestemmingen. De eerste 8 races in Europa zijn echter genoeg voor een 'compleet' F1-kampioenschap, dus het is de vraag wat er daarna gaat gebeuren, zo zegt ook Helmut Marko tegenover N-TV: "Ik neem aan dat de eerste acht races in Europa vast staan, dus dat zou genoeg zijn voor een wereldkampioenschap. De overzeese races zijn in sommige landen die momenteel een groot risico lopen op corona. Deze races zijn gepland, maar of ze echt zullen plaatsvinden, staat in de sterren."

F1 houdt daarom enkele Europese locaties in de gaten, zoals Hockenheim, Mugello en Imola. Hockenheim-bestuurder Jochen Nerpel: "Het was ons duidelijk dat we in eerste instantie zouden worden buitengesloten als de beperkingen in Engeland zouden worden opgeheven."

Twee races in Rusland

Sotsji is een andere bestemming die mogelijk een leemte in de kalender zou kunnen vullen, zelfs als de promotor Rosgonki toegeeft dat hij liever één race organiseert dan twee. Indien nodig kunnen we twee Formule 1-races in Sochi organiseren en houden. Nu worden er, samen met Formule 1, een aantal opties uitgewerkt."