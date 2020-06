Zak Brown: "Combineren van F1 en Indy 500 is gevaarlijk"

Zak Brown denkt niet dat andere actieve coureurs Fernando Alonso zullen volgen in het combineren van de Formule 1 met een poging om de legendarische Indy 500 te winnen. McLaren is uniek onder de tien F1-teams in het hebben van een Indycar-project. De Spanjaard Alonso heeft Monaco in 2017 overgeslagen om zijn eerste Indy 500 te racen en is nu met pensioen uit de F1 maar is van plan om ook dit jaar weer te racen.

Lando Norris wil Indy 500 rijden

De McLaren-baas legt uit waarom hij denkt dat er geen andere coureurs zullen zijn uit de Formule 1 die tijdens hun actieve F1-carrière ook de Indy 500 zullen gaan rijden. Brown: ""Dat is vrij moeilijk. Het is niet dat de coureurs van vandaag niet geschikt zijn voor de Indy 500. Iemand als Lando Norris zou Indy graag rijden, maar om hem gewoon in het diepe te gooien voor de race zou onverstandig zijn."

Gebrek aan ervaring is het probleem

Maar Brown denkt dat Alonso erin zou kunnen slagen om F1 en de Indy 500 weer te combineren als hij volgend jaar weer terugkeert in de Formule 1. De 38-jarige coureur wordt gelinkt aan een stoeltje bij Renault voor 2021, als vervanger van Daniel Ricciardo, die op zijn beurt naar McLaren zal vertrekken.

"Als hij de Formule 1 volgend jaar rijdt zou het zomaar kunnen dat Fernando ook de Indy gaat rijden. Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan waardoor hij veilig kan racen en ook de concurrentie aan kan gaan."

Andere coureurs zouden het moeilijk hebben tijdens de Indy 500 vanwege het gebrek aan ervaring: "Niet alleen heb ik mijn twijfels over hoe concurrerend die situatie zou zijn, het is ook een beetje gevaarlijk. Ik denk gewoon niet dat er genoeg tijd is om het als een verstandig besluit te beschouwen."