Chase Carey wil Sebastian Vettel in de F1 blijft

Chase Carey heeft aangegeven Sebastian Vettel graag ook na 2020 actief te zijn in de Formule 1. Het lijkt erop dat toetreding tot Mercedes of Renault, of gewoon met pensioen gaan, de opties zijn de viervoudig wereldkampioen voor wanneer hij Ferrari later dit jaar verlaat.

Bij Renault lijkt men klaar om te voormalig wereldkampioen Fernando Alonso opnieuw te contracteren. Correspondent Ralf Bachs van F1-Insider beweert dat er voor de Spanjaard een tweejarige deal op tafel ligt, met een potentiële managementrol voor in de toekomst.

"De geschiedenis klopt, de chemie klopt, het is zinvol voor beide partijen", zei Alonso's mentor en manager Flavio Briatore.

Vettel naar het DTM?

Wat Vettel betreft, denkt F1-legende Gerhard Berger, die nu de DTM-serie runt, dat Duitse touringcars een perfecte volgende bestemming voor Vettel zouden zijn.

"Serieus, waarom niet?" Berger vertelde Kleine Zeitung. "Hij rijdt nog steeds op het hoogste niveau, zodat hij kan concurreren met andere grote coureurs met raceauto's die hij leuk vindt."

Sebastian Vettel een held

F1 CEO Chase Carey lijkt erop gebrand om de onbetwiste helden van de sport vast te houden en zolang mogelijk actief te laten zijn in de Formule 1.

"Onze coureurs zijn de helden. De wereld houdt van helden. En als iemand vier wereldkampioenschappen heeft gewonnen, is dat éé onze grootste helden. Die wil ik graag behouden voor de sport."