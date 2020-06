Christian Horner op zijn hoede voor boekhoudkundig F1-kampioenschap

Vanaf 2021 krijgt de Formule 1 budgetlimiet voor alle teams waardoor het veld dichter bij elkaar zou moeten komen en er meer competitie bedreven kan worden. Dat is althans het idee op papier. Red Bull-teambaas Christian Horner is echter waakzaam dat het niet omkeert, en de Formule 1 een kampioenschap wordt dat 'boekhoudkundig' wordt afgedaan.

Banenverlies in de F1

Dat ook de F1-teams te maken krijgen met het moeten ontslaan van medewerkers is inmiddels duidelijk. McLaren is het eerste team dat in zwaar weer verkeerd in dat opzicht, en zal volgens de verhalen de komende maanden aflopende contracten niet verlengen. Naarmate het seizoen vordert is de verwachting dat ook andere Formule 1-teams hiermee te maken krijgen. Mede daarom is vanaf 2021 een budgetlimiet ingesteld van 145 miljoen per F1-seizoen.

Grote drie teams leveren in

Het is echter belangrijk dat het voortbestaan van de sport niet in het gedrang komt, zo erkent Horner tegenover Motorsport.com: "Ik denk dat er veel werk is verzet, vooral veel concessies zijn geleverd door de drie grote teams, en we hebben het proces ondersteund."

"We hebben een pragmatische kijk op de sport. Dat is op sommige gebieden pijnlijk geweest. Maar ik denk dat de algehele F1 sterker zal zijn voor deze reeks voorschriften, hoewel er nog enkele details moeten worden afgerond."

"Het zijn gedetailleerde zaken zoals wisselkoersschommelingen. Het is een gecompliceerde reeks voorschriften, en het is onvermijdelijk dat er bepaalde dingen zijn waar in deze vroege, vroege reeks reglementen niet over nagedacht is, die verduidelijking behoeven. 'We moeten vertrouwen op het bestuursorgaan. Er zijn een aantal regels waar je achter staat, en dat is waar we ons aan zullen houden."

“Maar het is onvermijdelijk ingewikkeld en er zijn verschillende structuren, er zijn teams binnen organisaties en autofabrikanten. We zullen sterk op de FIA ​​moeten vertrouwen om ervoor te zorgen dat deze redelijk wordt gecontroleerd."

"Helaas denk ik dat dat bijna onvermijdelijk is dat er klachten gaan komen, dus hoop ik dat we niet eindigen in boekhoudkundige wereldkampioenschappen, in plaats van degenen die op het circuit zijn gevestigd."