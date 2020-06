Ferrari geeft in 2021 alle steun en vormt team rondom Charles Leclerc

Carlos Sainz tekende vorige maand een contract bij Ferrari waardoor hij vanaf 2021 naast Charles Leclerc plaats zal nemen in de Italiaanse wagens. Sainz hoopt hiermee zijn eerste race in de F1 te kunnen winnen en uiteraard ook te kunnen strijden voor de wereldtitel.

Een niet nader genoemde insider van Ferrari heeft echter toegegeven dat het team uit Maranello van plan is om het team rondom Charles Leclerc te vormen. Niet lang nadat voormalig nummer 1 en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd verdreven voor 2021 uit het team, vertelde de insider aan Auto Motor und Sport: "Charles Leclerc is onze toekomst."

Voetbaltactiek bij Ferrari

Hij gebruikte voetbaltactieken om Ferrari's nieuwe aanpak te beschrijven en legde uit: "In de toekomst zullen we 4-4-1-1 spelen in plaats van 4-4-2."

De 4-4-2-strategie is gebaseerd op twee spitsen, terwijl 4-4-1-1 een enkele spits heeft en een aanvallende middenvelder of 'trequartista', ook wel spelmaker genoemd.

De Ferrari-insider zei dat het hebben van twee spitsen in de Formule 1 alleen effectief is als een team dominant is.

"Als Hamilton en Rosberg in 2017 opnieuw in hetzelfde team hadden gereden, had dat een averechts effect op Mercedes kunnen hebben. We hadden een auto die goed genoeg was om ervan te profiteren."

Hierdoor koos Ferrari er blijkbaar voor om de spanning in de hiërarchie tussen Leclerc en Vettel voor 2021 te beëindigen en in plaats daarvan de 25-jarige Spanjaard Carlos Sainz te hebben gecontracteerd.

Sebastian Vettel ongeschikt

De insider zei dat de rol van Sainz in 2021 niet geschikt zou zijn geweest voor Vettel. "In 2021 hadden we hem nodig gehad om offers te brengen die hij moeilijk had kunnen accepteren", zei de bron.