Helmut Marko: "Absoluut geen sympathie voor Daniel Abt"

Dr. Helmut Marko heeft weinig sympathie voor de ontslagen Formule E-coureur Daniel Abt. Audi's fabrieksteam, dat oorspronkelijk eigendom was van de familie van Abt, ontsloeg de 27-jarige Duitser onlangs nadat bleek dat hij in het geheim een professionele gamer in zijn plaats had laten rijden tijdens een officiële Formula E esports-race.

Marko, het hoofd van het Red Bull-coureursprogramma dat ooit Abt ondersteunde, vertelde de krant Osterreich dat Max Verstappen 'plezier' had met esports tijdens de corona-shutdown-periode.

Abt is een slecht voorbeeld

In de krant vertelde Marko dat het vals spelen van Daniel Abt heeft bewezen dat het in E-sports niet alleen om plezier gaat. Marko: "Daniel Abt is een slecht voorbeeld. Hij was niet snel, niet in E-sports maar ook niet in de echte cockpit."

Geen plek voor Vettel

De Oostenrijker herhaalde ook zijn refrein dat hij in 2021 geen ruimte heeft bij Red Bull Racing om de vertrekkende Ferrari-coureur Sebastian Vettel te contracteren.

"Ik praat regelmatig met Vettel. We blijven ideeën uitwisselen. Feit is dat we contracten hebben met Verstappen en met Albon", zo sloot Marko af.