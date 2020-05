Organisatie GP Oostenrijk dient plan in bij de regering

Een beslissing over de vraag of het seizoen 2020 van de F1 in Oostenrijk opnieuw kan beginnen, ligt nu bij de Oostenrijkse regering. De Formule 1 en de racepromotor hebben een veiligheidsplan ingediend voor de spookraces. In Oostenrijk zullen er twee races worden gereden vanwege het Coronavirus, waardoor het seizoen pas later van start kon gaan.

Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober zegt nu dat er "direct na Pinksteren" een beslissing moet worden genomen. Pinksteren is een christelijke feestdag die dit jaar op 31 mei valt met een tweede pinksterdag op de navolgende maandag. Er zal waarschijnlijk dus dinsdag een beslissing worden genomen over de vraag.

Volgens Anschober heeft de regering zich al in verdiept en ligt het plan klaar. "We zijn eigenlijk klaar met de verwerking", zo citeert de Oostenrijkse pers de minister. "Onze experts kijken hier heel precies naar, want het is natuurlijk ook een essentiële beslissing die in werkelijkheid ook een signaal afgeeft."

Anschober zei ook dat de corona-pandemie in het land "zeer stabiel" is. Hierdoor lijkt de beslissing over het doorgaan naar de goede kant te rollen.

Dr. Helmut Marko heeft goede hoop over de beslissing of het racen mag doorgaan op de Red Bull Ring in Spielberg. "Er werden extra vragen gesteld en deze werden beantwoord. We hopen zo snel mogelijk positief nieuws te ontvangen. Als de beslissing na Pinksteren komt, kunnen we nog steeds de races organiseren. Het zou beter zijn als we voor het weekend antwoord kregen, maar we willen de regering niet te veel druk opleggen.”