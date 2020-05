McLaren Group duikt diep in het rood in het eerste kwartaal

De cijfers over het eerste kwartaal maken duidelijk hoe hard de coronacrisis de McLaren Group raakt. De Britse autofabrikant dook in de eerste drie maanden van dit jaar diep in de rode cijfers. De inkomsten kelderden van 284 miljoen pond in het eerste kwartaal van 2019 naar 109 miljoen pond in het eerste kwartaal van 2020.

De autoverkoop kakte ook volledig in; 307 verkochte exemplaren tegenover 953 verkochte wagens in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies van de McLaren Group nam toe van 20 miljoen pond naar 110 miljoen pond. De autosporttak McLaren Racing noteerde in de eerste drie maanden van 2020 4,4 miljoen pond minder inkomsten, vooral te wijten aan de uitgestelde start van het Formule 1-seizoen.

De invoering van een budgetlimiet van 145 miljoen dollar in 2021 komt voor McLaren dan ook als geroepen, ook al kan het niet voorkomen dat de Britse renstal moet snijden in de organisatie. 1.200 van de in totaal meer dan 4.000 banen verdwijnen. Bij McLaren Racing raken 70 mensen hun werk kwijt, al kan de invoering van het budgetlimiet tot gevolg hebben dat het Formule 1-team het personeelsbestand verder moet inkrimpen.

Ron Dennis

Gezien de financiële ontwikkelingen bij McLaren is een bericht van Forbes over voormalig McLaren-baas Ron Dennis het vermelden waard. Journalist Christian Sylt schrijft namelijk dat McLaren de afkoopsom voor Dennis inmiddels helemaal afbetaald heeft. De Britse autofabrikant maakte vorig jaar 37,5 miljoen pond over naar Dennis. Daarmee komt het totale bedrag dat McLaren kwijt was om Dennis uit te kopen op 275 miljoen pond.