Renault prijst samenwerking bij totstandkoming nieuwe regels

Het team van Renault is positief gestemd over de weg die de Formule 1 inslaat met de vandaag aangekondigde regelwijzigingen voor 2020, 2021 en daarna. De invoering van een budgetlimiet en de introductie van een windtunnel-handicap systeem klinken de Franse renstal als muziek in de oren.

Renault is vooral te spreken over de samenwerking tussen de Formule 1-leiding, de internationale autosportbond FIA en de tien teams bij de totstandkoming van de nieuwe reglementen. In een verklaring van de Franse renstal staat: "Renault DP World F1 Team verwelkomt de adoptie van de nieuwe regels door de FIA. De nieuwe reglementen vormen een verantwoorde en gepaste reactie op de uitdagingen voor zowel de korte als de lange termijn voor de Formule 1."

"Deze beslissingen zijn unaniem gesteund door de teams, die toch allemaal een andere strategie hanteren. Dat we allemaal op één lijn zitten wat betreft de toekomst van de sport vormt een eerbetoon aan het buitengewone werk van de FIA en de Formule 1 en verstevigt de discipline voor de lange termijn."