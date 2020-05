Grand Prix van Nederland definitief uitgesteld tot 2021

Er zal dit jaar definitief geen Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort verreden worden. Door de uitbraak van het coronavirus was het evenement dat op 3 mei plaats had moeten vinden al tot nader order uitgesteld. Formula One Management en de organisatie van de Nederlandse Grand Prix zijn nu tot de conclusie gekomen dat het voor 2020 niet meer mogelijk is om de race nog in te halen.

Sportief directeur Jan Lammers: "We waren helemaal klaar voor deze eerste race en dat zijn we nog steeds. Een ongelofelijke prestatie is geleverd met dank aan alle betrokken fans, bedrijven en overheden. De Formule 1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden, maar we willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland. We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten."

De datum voor de Nederlandse Grand Prix voor volgend jaar is nog niet bekend. Formula One Managament is vooralsnog eerst druk bezig om de herziene kalender voor dit seizoen vorm te geven en zal zich pas daarna buigen over het schema voor 2021.

Tickets

Alle voor dit jaar gekocht tickets zullen ook volgend jaar geldig zijn. Alle tickethouders worden op 2 juni persoonlijk geïnformeerd met de mogelijkheid om de aangeschafte tickets te behouden of hun geld terug te vragen.

Alle trouwe tickethouders worden automatisch beloond met exclusieve toegang tot de DutchGP Club. Als lid van deze club heeft men het recht om als eerste tickets aan te schaffen voor de volgende edities van de Grand Prix van Nederlanden. Verder ontvangen alle leden kortingen op diverse producten, maakt men kans op unieke ervaringen op Circuit Zandvoort en krijgt men ook als eerste toegang tot exclusieve content en evenementen.