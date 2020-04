Zandvoort verlangt compensatie voor race zonder publiek

Een Nederlandse Grand Prix zonder toeschouwers langs het circuit van Zandvoort is mogelijk voor dit jaar, maar alleen als Formule 1-eigenaar Liberty Media de organisatie financieel tegemoet komt. Dat verkondigde racedirecteur Jan Lammers aan RTL GP. Een race op Zandvoort in 2020 is dus nog zeker niet uitgesloten, maar dan moet daar wel wat tegenover staan.

Het probleem voor Liberty Media is alleen dat dit voor alle racelocaties geldt. De promotors van de Grands Prix zijn voor een groot deel afhankelijk van de kaartverkoop. Als die inkomsten wegvallen, dan wordt het een lastig verhaal om de race fees die de Formule 1 verlangt op te hoesten. Zolang het coronavirus nog niet is bedwongen, blijven bijeenkomsten met tienduizenden mensen uit den boze.

Jan Lammers legde aan RTL GP uit: "Je praat dan over best grote sommen geld die ze natuurlijk niet alleen in Zandvoort neer moeten tellen, maar ook in andere landen. Het gaat er dus ook een beetje om hoe diep de zakken zijn van de FOM (Formula One Management, red.). Hoeveel kunnen zij überhaupt aan in deze moeilijke periode."

Mocht die compensatie er komen, dan is een Grand Prix voor lege tribunes en lege duinen een optie voor Zandvoort. Lammers vervolgde: "Als er in Zandvoort zonder publiek gereden wordt zal dat zijn omdat het publiek het wil. We hebben online hier en daar gezien dat als de bezoeker moet kiezen tussen geen Grand Prix in Zandvoort dit jaar of een Grand Prix waar geen fans bij kunnen zijn, merk je toch dat er een groot sentiment heerst voor een Grand Prix die eerst alleen via de tv beleefd kan worden. Alleen in zo'n situatie kunnen wij het overwegen."