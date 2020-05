Ferrari prepareert motor met 20 pk extra voor Oostenrijk

Ferrari is van plan om bij de seizoensopening in Oostenrijk met een nieuwe motor aan de start te verschijnen. De motorenafdeling van de Italiaanse renstal is sinds afgelopen donderdag weer in bedrijf en men werkt in Maranello hard aan een update van de krachtbron waarmee de Scuderia aan dit jaar begon.

"Met drie ploegendiensten per dag hoopt Ferrari een stap te kunnen zetten met de motor", stelt Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant schrijft dat de Scuderia druk bezig is om een verbeterde aandrijflijn in gereedheid te brengen voor de Oostenrijkse Grand Prix van 5 juli op de Red Bull Ring nabij Spielberg.

De upgrade moet Ferrari 20 pk extra opleveren. Een verbeterde cilinderkop die de mix van brandstof en zuurstof optimaliseert zou hiervoor verantwoordelijk zijn. Verder richt de Italiaanse renstal zich op veranderingen aan de software en verbeteringen aan de aerodynamica, met name een smallere neus en de air intakes - de airbox achter het hoofd van de coureur.