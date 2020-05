McLaren Group snijdt in organisatie, 1.200 banen verdwijnen

De coronacrisis hakt er stevig in bij de McLaren Group, het moederbedrijf van het gelijknamige Formule 1-team. De Britse autofabrikant moet noodgedwongen snijden in de organisatie, waarbij 1.200 van de in totaal 4.000 banen zullen verdwijnen. Ook de autosport-divisie, met onder meer de Formule 1 en de IndyCar, ontkomt niet aan de ontslagronde; zo'n 70 van de 800 werknemers verliezen hun baan.

RaceFans.net bericht dat de ontslagen in de autosport-divisie een direct gevolg zijn van de misgelopen inkomsten uit sponsoring en andere revenuen door de uitgestelde start van het seizoen 2020. De eerste tien Grands Prix in de Formule 1 zijn reeds uitgesteld of geannuleerd en ook de IndyCar-jaargang is nog niet begonnen.

McLaren Group-voorzitter Paul Walsh: "We betreuren de impact die deze herstructurering heeft op onze werknemers, met name voor degenen die zonder werk komen te zitten. Het is iets wat we koste wat het kost wilden voorkomen en waarom we ook drastische kostenbesparingen hebben doorgevoerd. Maar we zien nu geen andere uitweg meer dan ons personeelsbestand inkrimpen. Dit is zonder twijfel een uitdagende periode voor ons bedrijf en voor onze mensen, maar we zijn vastberaden om hier als efficiënte en duurzame organisatie met groei als oogmerk uit tevoorschijn te komen."

Lening

Eerder probeerde McLaren een lening van 250 tot 275 miljoen pond los te weken door een hypotheek af te sluiten op het McLaren Technology Centre en de collectie klassieke Formule 1-auto's. Daar kwamen bestaande obligatiehouders tegen in het verweer omdat de fabriek en de oude bolides eerder al gebruikt zijn als onderpand voor een lening om Ron Dennis uit te kopen. Die lening zou nog niet afbetaald zijn.