Austin 2016 meest beschamende moment voor Max Verstappen

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft in de Formule 1 al veel mooie hoogtepunten meegemaakt, maar hij heeft ook mindere momenten gekend. Op zijn website weet hij zonder na te denken het meest beschamende moment uit zijn Formule 1-carrière tot nu toe te benoemen. "Dat was in 2016 in Austin, tijdens de Amerikaanse Grand Prix", aldus Verstappen.

Hij vervolgt op Verstappen.nl: "Het ging goed en ik lag vierde. Mijn engineer zei over de boordradio dat ik moest pushen en destijds betekende dat gewoonlijk dat ik een pitstop zou gaan maken. Hij zei dat en ik reed mijn ronde en reed de pitstraat in. Terwijl ik daar reed, besefte ik me dat ik helemaal niet naar binnen geroepen was. Hij had mij niet gezegd een pitstop te maken."

"Toen dacht ik 'wat heb ik nu in hemelsnaam gedaan?'. Ik riep over de boordradio dat ik binnen kwam en door de pitstraat reed. De monteurs grepen banden en renden naar buiten, maar de pitstop duurde wel acht of negen seconden. Ondanks mijn fout was dat nog steeds een snelle pitstop. Drie ronden later viel ik met een probleem uit, achteraf gezien misschien ook gelukkig maar. Na afloop van de race was Helmut Marko natuurlijk kwaad op me. Ik gaf toe een fout gemaakt te hebben, want ik had niet veel anders te zeggen. Dat was behoorlijk beschamend."

Bijna weer aan het werk

Begin volgende maand hervat Red Bull Racing de werkzaamheden na een verplichte shutdown van 63 dagen. Verstappen: "Begin juni mag ons team weer aan het werk. We moeten nog bekijken hoe we dat gaan doen met mijn simdagen en of dat lukt met de maatregelen die dan in Groot-Brittannië gelden. We hebben elkaar wel een paar keer gesproken. Een keer zelfs met het hele team op Zoom, dat was mooi. Toen iedereen was ingelogd, waren we met wel 800 personen online."

De Nederlander kan niet wachten om weer te racen. "Ik geniet ervan om samen te zijn. Mijn hele crew is erg goed. Ze zijn enorm snel, ook als ze soms de auto moeten repareren. Ook de pitstops van Red Bull zijn ongelooflijk. We hebben het wereldrecord staan, maar er gaat heel veel training aan vooraf om op dat punt te komen. Dat is erg indrukwekkend."