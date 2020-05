Ferrari beoogt racelicentie IndyCar

De Vice-voorzitter van Ferrari, die tevens tien procent van de aandelen bezit, Piero Ferrari heeft gesuggereerd dat het Maranello-merk in de toekomst de legendarische Indianapolis 500 zou kunnen gaan rijden. Eerder meldden wij al dat verschillende teamleden van de IndyCar-organisatie het merk van het steigerende paard graag zien rijden op de speedways.

Door het verlagen van de budgetten in de Formule 1, is racen in de IndyCar opeens erg aantrekkelijk. Dit komt omdat daar nog geen limieten gelden. Zo kan het team toch doorontwikkelen, maar dan onder de factuur van de Amerikaanse serie.

Teambaas Mattia Binotto heeft toegegeven dat de IndyCar door deze ontwikkelingen zijn interesse heeft gewekt: "Ferrari voelt veel sociale verantwoordelijkheid tegenover zijn werknemers en we willen er zeker van zijn dat er voor elk van hen in de toekomst een werkplek zal zijn.”

Nu heeft Piero Ferrari - de enige nog levende zoon van teamoprichter Enzo Ferrari - verklaard dat zijn vader een rode auto voor de Indy 500-overwinning zou goedkeuren. "Ik heb genoten van de 800 kilometer van Indianapolis sinds ik Giampaolo Dallara's eerste overwinning daar zag", vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport.

Ferrari nam eerder al deel aan verschillende races, dus Piero snapt niet waarom deze stap niet goedgekeurd zou worden. "Ferrari nam in 1952 al deel aan deze race met Alberto Ascari. Waarom niet nu? In de jaren tachtig hadden we vergelijkbare plannen, maar uiteindelijk hebben we ze nooit gerealiseerd. Ik denk dat mijn vader blij zou zijn om Ferrari de Indianapolis 500 te zien winnen.”