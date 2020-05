McLaren in de clinch met obligatiehouders over noodfinanciering

Het is onrustig bij McLaren, de sportwagenfabrikant achter het gelijknamige Formule 1-team. Een plan om een lening van 250 tot 275 miljoen pond af te sluiten om de coronacrisis te overbruggen stuit bestaande obligatiehouders tegen de borst. En dan met name het voorstel om het McLaren Technology Centre in Woking en een verzameling klassieke Formule 1-auto's als onderpand te gebruiken voor die lening.

De bestaande obligatiehouders beweren dat McLaren de fabriek en de oude Formule 1-wagens al eerder gebruikt heeft voor een lening. Dat bericht brengt de Financial Times. De krant schrijft op basis van gesprekken met ingewijden dat McLaren het hoofdkantoor en de klassieke bolide in 2017 reeds ingezet heeft om het geld bijeen te krijgen om Ron Dennis uit te kopen. Dat betekent dat ze nu niet nogmaals een hypotheek op die bezittingen kunnen afsluiten.

Eerder deze maand greep McLaren ook al naast een andere lening van 150 miljoen pond. De firma had daar een aanvraag voor ingediend bij de Britse regering, maar kreeg nul op het rekest. De aandeelhouders pompten wel 300 miljoen pond aan eigen vermogen in McLaren.