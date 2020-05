Pierre Gasly onthult opvallend helmdesign voor seizoensopener

Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly heeft de winnaar bekendgemaakt van een ontwerpwedstrijd voor zijn helmdesign voor de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2020, wanneer die ook moge zijn. Het winnende design is op zijn minst opvallend te noemen.

De helm, te zien op de foto boven het artikel, bestaat uit een druk ontwerp in de kleuren blauw, roze en paars. Het ontwerp is afkomstig van iemand die op Twitter door het leven gaat als LitzelArt. Gasly schreef de ontwerpwedstrijd begin deze maand uit.

Naast het winnende design heeft de Fransman er nog meer inspiratie aan overgehouden. "Ik wilde voor iets anders en nieuws gaan. Bedankt voor alle ingestuurde ontwerpen, er zaten veel prachtige designs tussen. Ik zal een aantal van jullie ideeën later dit jaar nog gebruiken", aldus Gasly.

Waarschijnlijk is het nieuwe helmdesign van de Alpha Tauri-coureur in het eerste weekend van juli voor het eerst in het echt te bewonderen. De Grand Prix van Oostenrijk moet het Formule 1-seizoen 2020 op 5 juli openen.