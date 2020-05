Voor eind mei meer duidelijkheid over Grand(s) Prix in Oostenrijk

De Oostenrijkse regering neemt mogelijk nog voor het einde van deze maand een besluit over het doorgaan van de twee Grands Prix die op 5 en 12 juli op de Red Bull Ring nabij Spielberg plaats moeten vinden. Die hoop leeft in elk geval bij Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko. De plannen zijn ingediend en nu zullen alle betrokken instanties zich daarover buigen.

Marko schetst op Oe24.tv de situatie: "Op basis van de kennis die wij hebben, hopen we dat deze twee races door kunnen gaan. De stand van zaken is dat het concept voor het Spielberg-project is ingediend bij het ministerie voor Volksgezondheid en die zal een oordeel vellen. Er lag al een veiligheidsconcept vanuit Formula One Management, dat is allemaal samengevoegd. We hopen voor eind mei op duidelijkheid, eventueel met aanbevelingen om de plannen aan te scherpen."

De Oostenrijker gaf tegenover ORF zelfs aan dat wellicht een beperkt aantal toeschouwers bij de Grand Prix aanwezig zou mogen zijn. Tegenover Oe24.tv zegt Marko daarover: "Veiligheid en gezondheid gaan in dit geval boven alles. Maar we moeten terugkeren naar het normale leven en daar horen toeschouwers bij sportevenementen bij. Er is een hoop veranderd sinds de uitbraak van het virus. De testopties zijn verbeterd, er is meer kennis en de situatie verschilt per land."

18 races?

De motorsportadviseur van Red Bull acht het onwaarschijnlijk dat de Formule 1 dit jaar nog aan achttien Grands Prix toekomt, zoals Chase Carey en Ross Brawn wel willen. "Met de beste wil komen we misschien aan een seizoen met tien tot vijftien races. Dat zou absoluut kampioenschapswaardig zijn. Het vergt wel de nodige flexibiliteit van Formule 1-eigenaar Liberty Media", aldus Marko.