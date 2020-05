Britse Grand(s) Prix op losse schroeven door quarantaine-eis

Het is onmogelijk om een Formule 1-race of meerdere Grands Prix op het circuit van Silverstone te organiseren als de overheid in Groot-Brittannië vasthoudt aan de strenge quarantaine-eis. De regering is van plan om een regel in te voeren die voorschrijft dat internationale reizigers na aankomst op het eiland eerst veertien dagen in isolatie moeten doorbrengen. Voor een rondreizend circus als de Formule 1 creëert dat een onwerkbare situatie.

Een woordvoerder van de Formule 1 verklaarde aan BBC Sport: "Een verplichte quarantaine-periode van veertien dagen zou het onmogelijk maken om de Britse Grand Prix door te laten gaan. Bovendien heeft het een enorme impact op tienduizenden banen die gelinkt zijn aan de Formule 1 en de leveranciersketen."

Autosport stelt dat de Britse regering niet van plan is om een uitzondering te maken voor atleten en personeel van sportteams, dus ook niet voor de koningsklasse van de autosport. Het DCMS (Department for Digital, Culture, Media & Sport) bezweert dat er nog geen beslissing is genomen over een eventuele uitzonderingspositie voor de Formule 1.

Noodzaak

Een uitzondering vormt voor het doorgaan van de Grand Prix van Groot-Brittannië wel bittere noodzaak, zo laat de Formule 1-woordvoerder weten. Het plan is om begin juli in Oostenrijk te starten en vervolgens naar Silverstone af te reizen. "We vliegen terug in een vliegtuig met alleen maar Formule 1-personeel en alle teamleden worden uitvoerig getest. Dat maakt een quarantaine overbodig. Als we topsport als televisiesport willen kunnen bedrijven, dan moeten er uitzonderingen gemaakt worden."

Eind vorige week maakte Silverstone-directeur Stuart Pringle nog vol trots bekend dat hij een akkoord bereikt had met de Formule 1 voor de organisatie van twee Grands Prix. Zonder medewerking van de Britse regering is die overeenkomst niets waard.