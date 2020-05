Silverstone en Formule 1 sluiten deal voor twee Grands Prix

De Formule 1-leiding en het circuit van Silverstone hebben overeenstemming bereikt over het houden van twee Grands Prix op de voormalige militaire vliegbasis in Engeland. Dat meldt de BBC. Eerder stelde Silverstone nog te gortige eisen voor de organisatie van de Formule 1-races, maar beide partijen hebben water bij de wijn gedaan en een deal gesloten.

Silverstone-directeur Stuart Pringle verklaarde aan BBC Sport: "Het doet me deugd om te kunnen melden dat Silverstone en de Formule 1 een principe-akkoord hebben gesloten om deze zomer twee Grands Prix achter gesloten deuren te organiseren. Echter, dit is onder voorwaarde dat de overheid hiermee instemt, aangezien onze prioriteit ligt bij de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen. We zullen dan ook aan alle maatregelen tegen het coronavirus gehoorzamen. Ik wil alle fans bedanken voor hun steun in deze moeilijke tijden en ik kan hen verzekeren dat we vastberaden zijn om er alles aan te doen om de Formule 1 te helpen bij het neerzetten van een show deze zomer."

Een woordvoerder van de Formule 1 wilde het nieuws niet bevestigen. "We voeren continu overleg met Silverstone en andere promotors over een herziene kalender voor het seizoen 2020."

Silverstone moet nog wel zien af te rekenen met de strikte Britse quarantaine-eisen. Internationale reizigers dienen zichzelf na aankomst eerst veertien dagen af te zonderen van de buitenwereld. Voor een rondreizend circus als de Formule 1 is dat onmogelijk. Silverstone staat in contact met de overheid om te bepalen of er een uitzondering mogelijk is voor de teams, coureurs en het personeel in de Formule 1.