Fernando Alonso laadt de batterijen op met het oog op 2021

Fernando Alonso heeft bevestigd dat een terugkeer in de Formule 1 in 2021 tot de mogelijkheden behoort. De Spanjaard geldt als belangrijke kandidaat om de plek van Daniel Ricciardo bij Renault op te vullen volgend jaar. In een vraag-en-antwoord sessie met studenten van de universiteit van Madrid kreeg hij de vraag wat zijn volgende uitdaging wordt. Alonso: "Ik neem diverse uitdagingen in overweging en overpeins verschillende opties."

De Spanjaard vervolgt: "Laten we zeggen dat ik sinds mijn Dakar-avontuur mijn gedachten over mijn toekomst op een rijtje heb. Ik ga het Dakar-project de komende twee, drie of vier jaar geen vervolg geven. Fysiek en emotioneel voel ik me klaar voor heel grote uitdagingen. Ik richt me op een van de topcategorieën in de autosport. Dat kan een rentree in de Formule 1 zijn of een nieuwe ervaring in het WEC of de IndyCar. Ik heb wel een idee."

De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 is nog niet zover dat hij iets bekend kan maken. "Ik zie mijn naam frequent voorbij komen in de kranten en het nieuws. De realiteit is dat er nog niks nieuws is, ik heb niets te melden. Zoals eerder gezegd verkeer ik fysiek en mentaal weer in topconditie en als gevolg daarvan wil ik weer een belangrijke uitdaging aangaan."

Het plan is om dit jaar rust te nemen met het oog op 2021, wat hij dan ook gaat doen. Alonso: "Mijn eerste jaar zonder de Formule 1 was erg intens. Het idee was dan ook om 2020 rustig te laten verlopen, niet wetende dat het door de corona-uitbraak voor iedereen rustig zou verlopen. Op 23 augustus doe ik de Indy 500 en verder laad ik mijn batterijen op voor 2021."