Motorleveranciers pompen jaarlijks 1 miljard in ontwikkeling

Motorleveranciers Ferrari, Mercedes, Honda en Renault zijn samen jaarlijks goed voor meer dan 1 miljard dollar aan investeringen in de ontwikkeling van hun motoren. Dat schrijft journalist Christian Sylt namens Forbes. Ferrari pompt per jaar het meeste geld in de ontwikkeling van de krachtbron. De Scuderia is op jaarbasis 402,7 miljoen dollar kwijt aan de motor.

Mercedes, Honda en Renault volgen op gepaste afstand van Ferrari. Mercedes geeft jaarlijks zo'n 221,5 miljoen dollar uit aan hun motoren, Honda besteedt 200 miljoen dollar aan de krachtbronnen en Renault houdt de hand met 195 miljoen dollar nog het meest op de knip. Dit is een aardige indicatie van hoeveel geld motorleveranciers kwijt zijn aan de V6 turbomotoren. Het geeft ook aan dat de drempel voor autofabrikanten om in de Formule 1 te stappen nog hoog is.

Zeker in tijden van crisis zal geen automerk het wagen om nu aan een duur avontuur in de Formule 1 te beginnen. De koningsklasse van de autosport voert volgend jaar wel een budgetlimiet in. De hoogte van dat plafond komt op 145 miljoen dollar te liggen, maar de uitgaven aan de ontwikkeling van de motor vallen daar niet onder. Motorleveranciers kunnen ook na dit jaar naar hartenlust geld uitgeven aan de ontwikkeling van hun krachtbron.