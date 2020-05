Motorenafdeling Renault in Viry-Chatillon weer in bedrijf

De fabriek van Renault in Viry-Chatillon heeft de deuren weer geopend. De verplichte shutdown is daarmee voorbij voor de motorenafdeling van de Franse renstal. Motorleveranciers hoefden hun werkzaamheden minder lang neer te leggen dan de teams; 49 dagen om 63 dagen. De fabriek van Renault in Enstone blijft dan ook nog twee weken gesloten. Dat de motorenafdeling weer aan de slag kan is in elk geval een eerste stap naar het hervatten van de Formule 1-activiteiten.

