Formule 1 praat met Britse overheid over quarantaine-eisen

De Formule 1-leiding voert overleg met de Britse regering voor een versoepeling van de strenge quarantaine-eisen die Groot-Brittannië oplegt. Premier Boris Johnson kondigde zondag aan dat reizigers die met het vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk komen zichzelf na aankomst veertien dagen moeten afzonderen van de buitenwereld.

Deze maatregel kan de plannen van de Formule 1 om het seizoen 2020 op gang te brengen in de war schoppen. De koningsklasse van de autosport wil op 5 juli beginnen met een Grand Prix van Oostenrijk. Na nog een race op de Red Bull Ring in de week of het weekend daarna moet de hele Formule 1-gemeenschap zich verplaatsen naar Silverstone voor twee races, is de bedoeling.

Als de Britse overheid geen uitzondering voor de Formule 1 maakt, dan moeten alle teamleden en coureurs eerst twee weken in isolatie doorbrengen voordat ze naar het circuit mogen komen. Dan kan de sport de planning weer overhoop gooien. De BBC bericht dat de Formule 1-leiding in contact staat met de Britse regering in de hoop dat ze de quarantaine-eisen kunnen omzeilen.

De Formule 1 heeft zelf vergevorderde en uitvoerige plannen om de paddock in een soort bubbel te plaatsen, afgezonderd van de buitenwereld. Teamleden mogen geen contact hebben met personeel van andere teams, transport van en naar de circuits wordt volledig verzorgd en de koningsklasse van de autosport gaat iedereen in de paddock elke twee dagen testen op het coronavirus.