Formule 1 test iedereen in de paddock op het coronavirus

De Formule 1 gaat iedereen in de paddock om de twee dagen testen op het coronavirus zodra het seizoen op gang is gebracht in juli. Dat heeft sportief directeur Ross Brawn aan Sky Sports F1 laten weten. De koningsklasse van de autosport hoopt de jaargang op 5 juli af te trappen in Oostenrijk. Het is de bedoeling om een afgeschermde en controleerbare 'bubbel' te creëren.

Coureurs en teamleden worden afgezonderd van de buitenwereld en mogen alleen in hun hotels of in de paddock vertoeven. Vervoer van en naar het circuit gebeurt telkens in dezelfde auto's en busjes. In de paddock zal de regel van social distancing van kracht zijn; het is niet toegestaan om in de buurt te komen van medewerkers van andere teams. En media zijn helemaal niet welkom.

Op die manier wil de Formule 1 een veilige omgeving tot stand brengen. En blijven testen op aanwezigheid van het virus is het devies, aldus Brawn. "We werken nauw samen met de FIA om een kalender en procedures op te stellen. De internationale autosportbond levert geweldig werk door de structuur neer te zetten die wij nodig denken te hebben. Iedereen wordt getest voordat hij of zij toestemming krijgt om de paddock te betreden."

"Vervolgens testen we die personen elke twee dagen in de paddock. Daarvoor maken we gebruik van een autoriteit op gebied van dit soort tests. Zeker bij alle Europese Grands Prix gebruiken we daar steeds dezelfde faciliteiten voor. We kunnen garanderen dat een ieder die in de paddock rondloopt regelmatig wordt getest op het Covid-19 virus."