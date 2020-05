FIA rept in uitgelekte brief over midweekse race in Oostenrijk

De internationale autosportbond FIA heeft het sein op groen gezet voor de start van het Formule 1-seizoen 2020 in het weekend van 3 tot en met 5 juli in Oostenrijk. Dat bericht brengt TheJudge13.com op basis van een memo die vrijdag verstuurd is naar de teams in de Formule 2 en Formule 3. De bond schaart zich achter de plannen van de Formule 1 om het seizoen aan te vangen met twee races op de Red Bull Ring en daarna twee races op Silverstone.

Het opvallende aan de brief van de FIA aan de Formule 2- en Formule 3-teams is dat de federatie het in beide gevallen heeft over een midweekse datum voor de tweede race op een bepaalde locatie. De tweede Grand Prix in Oostenrijk zou namelijk op woensdag 8 juli of donderdag 9 juli plaats moeten vinden. De tweede Grand Prix in Groot-Brittannië zal dan op woensdag 22 juli of donderdag 23 juli op het programma staan. De eerste race op Silverstone staat gepland voor 19 juli.

De redenen achter deze aanpak zouden van logistieke aard zijn. Aangenomen werd dat Oostenrijk en Groot-Brittannië in twee opeenvolgende weekenden gastheer voor een Grand Prix zouden zijn. Door de races sneller achter elkaar te programmeren houdt de Formule 1 meer tijd over voor de verplaatsing van het hele circus van Spielberg naar Silverstone, met alle voorschriften voor quarantaine en het eigen voornemen om te testen op corona-besmettingen in acht nemend.

Champions League

Oud Formule 1-coureur Jan Lammers had eerder al het idee voor doordeweekse races geopperd. "Waarom kan een Grand Prix niet op dinsdag- of woensdagavond worden verreden, zoals de Champions League in het voetbal? Waarom moeten die grands prix altijd 's middags in het weekeinde worden verreden, op primetime familytime? Als je misschien andere dingen zou willen doen met je familie die niet van autosport houdt?"

"Doordeweeks racen vereist een andere aanpak, omdat de organisatie zo ingrijpend is. Maar als je het misschien organisatorisch iets luchtiger maakt, zodat het niet zo'n enorme financiële aanval is op de budgetten van de organiserende landen? Dan kun je misschien wat kortere evenementen hebben op gevarieerde tijdstippen."